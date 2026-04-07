Detienen al único prófugo de la megacausa de abigeato

Tras una investigación de varios meses que permitió recuperar cerca de 300 cabezas de ganado robado , la Policía Rural y Ecológica logró detener al único prófugo de la causa, considerado uno de los presuntos cabecillas de la organización delictiva.

El caso, que ya cuenta con dos detenidos y varios imputados, había dejado al descubierto una estructura dedicada al robo de ganado a gran escala. Sin embargo, restaba dar con el paradero de Manuel Luciano Galeano uno de sus principales integrantes, quien permanecía prófugo desde el inicio de las actuaciones.

En la jornada de este martes, una comisión integrada por efectivos de la Policía Rural y Ecológica de La Cruz, con apoyo de la Sección Investigaciones de la Policía Rural de Capital, logró reunir información clave que permitió ubicar al sospechoso.

El operativo se concretó en el paraje San Gabriel, donde se allanó una finca en la que se ocultaba el acusado. Pese al mal estado de los caminos y el riesgo de fuga, el despliegue fue planificado con antelación.

En ese marco, el operador de drones se la policía rural desplegó con antelación un aparato que permitió detectar desde el aire el momento en que el prófugo intentaba escapar hacia la zona de bañados.

Gracias al seguimiento aéreo, el hombre no pudo llegar muy lejos ni ocultarse de la vista aérea, fue localizado, reducido y finalmente detenido por el personal policial.

La investigación estuvo a cargo del comisario inspector Claudio Fernández, recientemente designado como jefe de la Policía Rural y Ecológica de La Cruz. Ahora, con la detención del último implicado, se espera que su testimonio aporte nuevos datos relevantes para el avance de la causa.

El detenido fue trasladado a la base de la unidad especial y quedó a disposición de la Justicia.