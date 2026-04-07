Corrientes: secuestraron 100 kilos de carne ilegal en un operativo en la Ruta 12

La Policía de Corrientes secuestró este lunes alrededor de 100 kilos de carne que no eran aptos para el consumo humano. El operativo lo realizó la Unidad Especial de Seguridad Vial de Ituzaingó.

El procedimiento ocurrió durante los controles en la intersección de las rutas nacionales 12 y 118, cuando los policías detuvieron una camioneta Toyota Hilux que transportaba la carne de manera irregular.

Por el hecho, intervino la Unidad Rural y Ecológica, que se encargó del traslado de los productos secuestrados y del inicio de las actuaciones correspondientes del caso.