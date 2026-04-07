Corrientes: dos demorados en La Cruz con sustancia sospechosa y motos

La Policía de Corrientes informó que lunes secuestró drogra en un operativo realizado un la localidad de La Cruz. Además, se detuvo a dos jóvenes, uno menor de edad.

El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de la Ruta Nacional Nº 14 y avenida Juan Branchi, de la localidad mencionada.

Identificación y falta de documentación

Los agentes identificaron a dos jóvenes de 19 y 15 años que se encontraban estacionados a bordo de dos motocicletas.

Al momento del control, no contaban con la documentación correspondiente de los rodados.

Secuestro de sustancia vegetal e intervención judicial

Durante la intervención, los efectivos secuestraron una bolsa de plástico que contenía en su interior una sustancia de origen vegetal, presumiblemente marihuana.

A raíz de esto, la sustancia fue incautada para su análisis en el marco de la investigación.

Los demorados y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia. Posteriormente, fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.