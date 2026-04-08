Corrientes: detuvieron a uno de los responsables por el homicidio de un jubilado en 2014

La Policía de Corrientes detuvo a uno de los responsables del asesinato de un jubilado en 2014. La captura de Rodrigo Fernández (31) se realizó durante un allanamiento en una vivienda de la calle Amboé, en el barrio Popular de la capital provincial.

Fernández había sido condenado a prisión perpetua por el homicidio de Juan Manuel Esquenón (78), tras un juicio llevado adelante en 2021. Estaba prófugo desde el año pasado, cuando la sentencia quedó firme.

La autora intelectual del crimen, Sandra Itatí Fernández, también recibió la misma condena y fue detenida semanas antes.

El homicidio

El hecho ocurrió en mayo de 2014, cuando Esquenón fue asesinado a golpes y luego quemado dentro de su auto en el barrio Laguna Seca, detrás del Santuario de San Pantaleón.

El homicidio fue planificado por Sandra Fernández y ejecutado por Rodrigo, entonces de 19 años, junto a dos adolescentes de 16 y 17. El objetivo era apropiarse de la vivienda de la víctima, venderla y repartirse el dinero.