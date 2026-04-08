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Detuvieron a una mujer con más de 70 envoltorios de cocaína en Corrientes

El hecho se registró en horas del lunes durante un operativo de control en la capital correntina. 

Por El Litoral

Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 15:35

La Policía de Corrientes informó este miércoles que detuvieron a una mujer que fue encontrada con más de 70 envoltorios de cocaína durante un operativo de prevención en la capital correntina. 

El hecho se registró sobre las calles José Morelos y Pedro Laplace, donde efectivos policiales realizaba un operativo de control..

En ese contexto, los efectivos identificaron a la mujer y, al inspeccionar sus pertenencias, detectaron frascos que contenían un total de 79 envoltorios con una sustancia blanquecina, lo que motivó su inmediata aprehensión.

Además, se procedió al secuestro preventivo de los elementos hallados.

Posteriormente, intervino personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, que realizó el test orientativo correspondiente. El análisis confirmó que la sustancia era cocaína de máxima pureza, lo que agrava la situación de la detenida.

Tras el procedimiento, la mujer quedó a disposición de la Justicia junto con la droga secuestrada, mientras continúan las diligencias en la dependencia policial interviniente.

 

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