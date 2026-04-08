Tras seis años, hallaron en Corrientes a una joven desaparecida en Buenos Aires

Un prolongado misterio que comenzó hace seis años en la provincia de Buenos Aires llegó a su fin este miércoles en el interior correntino. En un operativo encabezado por la Comisaría de Distrito Tabay, efectivos policiales lograron localizar a Sara Teresa Silva, la joven que había desaparecido en 2020 cuando apenas tenía 13 años.

El hallazgo se produjo este 8 de abril tras una solicitud de paradero emitida por la Unidad Funcional N°1 de La Plata. Según informaron fuentes policiales, la investigación conducida por el subcomisario Cristian Gómez permitió identificar el paradero de la joven en una vivienda del barrio San Antonio.

Operativo con éxito



Al momento de ser identificada por los uniformados, se constató que Silva —quien actualmente tiene 19 años— se encuentra en buen estado de salud. El procedimiento se realizó bajo un clima de fuerte hermetismo, dada la sensibilidad del caso y el tiempo transcurrido desde su desaparición en territorio bonaerense.

Tras la notificación del resultado positivo, se dio intervención inmediata a los organismos judiciales especializados para coordinar las diligencias de rigor y garantizar la asistencia necesaria a la joven. El caso ha generado una profunda repercusión en la comunidad local y en Buenos Aires, marcando el cierre de una búsqueda que se extendió por más de un lustro.