Corrientes: un hombre irrumpió en una casa y atacó a una adolescente de 15 años

Un hombre irrumpió en una casa de Corrientes y atacó a una adolescente de 15 años, en un hecho de violencia ocurrido ayer a la madrugada. Según informaron familiares de la víctima, el agresor entró al forzar los candados de la vivienda ubicada sobre avenida Alfonsín, a dos cuadras del Centenario Shopping.

El ataque

Un familiar le relató a El Litoral que el atacante se dirigió directamente a la habitación de las hijas de la dueña de la casa. Una de las menores advirtió su presencia y fue agredida físicamente: recibió golpes, patadas y le arrancaron el cabello. Tras esto, el hombre robó un celular y escapó.

Luego del ataque y la intervención policial, el padre de la víctima presentó la denuncia en la Comisaría Quinta. La adolescente fue asistida en el lugar por una ambulancia debido a los cortes y la conmoción. Hasta el momento, el agresor no fue identificado.

El episodio generó preocupación por la seguridad y la integridad de una menor en su propia casa. La familia declaró que se trató de "una situación de profunda vulnerabilidad y peligro" mientras se esperan datos oficiales sobre los avances en la investigación.