Ataque a tiros en la frontera de Corrientes y Brasil: cuatreros enfrentaron a Prefectura

La Policía de Corrientes informaron que el miércoles se registró un tiroteo con cuatreros brasileños sobre las aguas del río Uruguay, en la zona conocida como "Puerto Cabeza".

El hecho inició luego que un productor rural denunciara la aparición de tres animales vacunos muertos, presuntamente por disparos de arma de fuego.

Por tal motivo intervino la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Santo Tomé, que solicitó la colaboración de la Prefectura Naval Argentina.

Operativo conjunto por tierra y agua

Tras el aviso, se desplegó un operativo conjunto con patrullajes en la zona: efectivos rurales recorrieron el área por tierra, mientras que Prefectura intensificó los controles fluviales.

Durante uno de los procedimientos, los agentes detectaron una embarcación de madera con motor que transportaba cortes cárnicos vacunos, entre ellos una paleta y dos cuartos.

La mercadería fue secuestrada de inmediato.

Ataque a tiros desde la costa brasileña

Mientras trasladaban la embarcación incautada, los efectivos de Prefectura fueron atacados a tiros desde la costa brasileña.

A pesar de la gravedad del hecho, no se registraron personas heridas.

Pericias y avance de la investigación

Posteriormente, en el destacamento “Vanguardia”, se realizaron las pericias correspondientes.

Un médico veterinario policial llevó adelante el pesaje de la carne y tomó muestras del cuero para intentar identificar la marca de los animales y determinar si pertenecen al productor denunciante.

En el caso tomó intervención la Fiscalía Rural y Ambiental de Santo Tomé. Hasta el momento, no hay personas detenidas.