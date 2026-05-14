Dos correntinos llevaban una carga ilegal de celulares por $80 millones en un auto

En la madrugada de este jueves, alrededor de las 3, personal policial apostado en el Puesto Caminero Paso Cerrito desbarató un millonario contrabando en el límitre entre Corrientes y Entre Ríos, donde interceptaron una carga ilegal de celulares.

Durante un control de rutina, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Volkswagen Taos en la que viajaban un hombre de 52 años y una mujer de 44 años. Ambos ocupantes, con domicilio en la ciudad correntina de Ituzaingó, manifestaron que viajaban desde la provincia de Misiones con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.aba).

La sospecha inicial se confirmó cuando un perro detector de narcóticos marcó de forma positiva la estructura del vehículo, alertando sobre posibles anomalías.

Al inspeccionar minuciosamente el rodado, la policía descubrió compartimentos ocultos tipo doble fondo en las paredes laterales internas y en el sector del torpedo. Ante este hallazgo, se dio intervención inmediata al Juzgado Federal de Concordia, bajo la tutela de la Dra. Analía Ramponi, y a la Fiscalía Federal a cargo de la Dra. Cintia Cibulskas, quienes autorizaron la requisa profunda bajo el Artículo 230 Bis del Código Procesal Penal de la Nación.Personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca),Por orden judicial, las autoridades procedieron al secuestro de los dispositivos, el rodado y los teléfonos particulares de los involucrados, quienes quedaron supeditados a la causa penal sin detención inmediata.