Condenaron a un hombre a 12 años de prisión por abuso sexual a una adolescente

El Tribunal de Juicio de Goya condenó a un hombre a 12 años de prisión los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda”, en un hecho ocurrido a finales del 2023 en la ciudad de Esquina.

La causa había llegado a instancia de juicio a mediados del 2024, cuando condenaron al imputado a 3 años de prisión al entender la Justicia que solo había cometido “abuso sexual simple”.

Sin embargo la Fiscalía de Juicio impugnó la sentencia tras lo cual la causa se elevó en casación al Superior Tribunal de Justicia para ajustar la tipificación del delito.

Los argumentos del Ministerio Público Fiscal estribaron en que durante el juicio no se tomó en cuenta la cuestión central del caso como ser el “acceso carnal agravado por ser el encargado de la guarda y la situación de convivencia preexistente”, ya que la denunciante fue su expareja y la víctima su hijastra, que por entonces tenía 12 años, según detalló el portal Actualidad Esquina,

En respuesta el Tribunal de Revisión del STJ, modificó parcialmente el fallo dictado en la ciudad de Goya y agravó la situación legal de esta persona condenada primeramente -en el 2024- por delitos contra la integridad sexual a solo 3 años de prisión.

Pero al hacer lugar al reclamo presentado por el Ministerio Público Fiscal, que exigía reconocer de forma explícita el rol de responsabilidad que el agresor ejercía sobre la víctima, el tribunal de alzada tomó en cuenta el reclamo para ajustar la tipificación y la sentencia.

A partir de esta resolución, la calificación jurídica definitiva quedó establecida como “abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda”.

De esta manera, el tribunal ratificó la sentencia de condena número 89, dictada originalmente el 4 de julio de 2024 por el Tribunal de Juicio de la Segunda Circunscripción Judicial, manteniendo firmes los demás componentes de la pena impuesta en primera instancia.

Al tomar en cuenta esa determinación, en la ciudad de Goya se constituyó un nuevo tribunal compuesto por los doctores Lucio López Lecoube, Carlos Antonio Balestra y Francisco Arrue para llevar a cabo la audiencia de coerción.

En la misma, el cuerpo tribunalicio, basado en la nueva tipificación dispuesta desde el STJ, condenó a 12 años de prisión al imputado Luis Adolfo Salina.

Hechos



Los hechos se remontan al 1 de noviembre del 2023, al barrio Itatí de la ciudad de Esquina, donde una mujer -que era su pareja en ese momento- denunció al actual condenado por haber abusado sexualmente de su hija de 12 años.

La denunciante sostuvo que esta persona había quedado al cuidado de la menor en su domicilio, lo cual fue tomado en cuenta como uno de los argumentos centrales del fallo.

La mujer indicó que ella se ausentó de la casa para concurrir a una reunión del colegio, mientras su pareja se ocupaba de las tareas domésticas del hogar, donde estaban la víctima y sus otros hijos.

La circunstancia fue aprovechada por Salina para atacar a la menor, que tras los hechos envió un mensaje de texto a su mamá. Posteriormente las pericias médicas y psicológicas ratificaron la consumación del delito.