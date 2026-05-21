Estafa con una carga de aceite en Corrientes: un detenido con más de $1.7 millones

La investigación por una millonaria estafa de un cargamento de aceite comestible, derivó en la detención de un hombre y el secuestro de $1,7 millones en efectivo en un operativo concretado este jueves a la mañana.

Esta persona aparece como principal sospechoso en la causa que investiga la millonaria estafa y sustracción de un cargamento de aceite comestible, ocurrido en la Capital correntina en la jornada del miércoles.

El procedimiento fue ejecutado por efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal (DIC), quienes actuaron en el marco de una orden de allanamiento, secuestro y detención dictada en colaboración con la Unidad Fiscal en turno.

Además del dinero en efectivo, lograron incautar tres teléfonos celulares de distintas marcas, elementos que fueron incorporados de inmediato a la causa como objetos de alto interés para el avance de la línea investigativa.

El hombre aprehendido y la totalidad de los elementos materiales secuestrados fueron trasladados de inmediato a la dependencia policial correspondiente.

Engaño

Cabe señalar que el hecho delictivo comenzó como una supuesta operación comercial de rutina, mediante la cual un transporte de cargas trasladó la mercadería desde Buenos Aires hasta la ciudad de Corrientes. Los estafadores pactaron la descarga inicial de los pallets en la intersección de calle Niño Jesús y Avenida Cazadores Correntinos.

Se trataba de 420 cajas en la presentación de 4.5 litros, las cuales equivalen a 1.680 unidades, junto con otras 534 cajas en el formato de 900 mililitros de aceite de girasol.

Mediante engaños, el supuesto comprador solicitó al chofer trasladar otra parte de la carga hacia una dirección en calle Esteban Bajac al 4000 para concretar el pago total, pero dicha localización resultó ser inexistente.

Al regresar el chofer y notar el engaño, radicó la denuncia formal de manera inmediata en la Comisaría Quinta.Las tareas de inteligencia, que incluyeron el análisis exhaustivo de cámaras de seguridad, permitieron determinar que el millonario cargamento había sido trasladado a la vecina localidad de San Luis del Palmar a través de la Ruta Provincial 5.Allí, la mercadería ya estaba siendo distribuida de manera ilegal en las góndolas de distintos supermercados de la zona.Por disposición del fiscal interviniente, las fuerzas de seguridad ejecutaron los procedimientos de secuestro formal en los comercios locales, logrando recuperar hasta la última unidad del producto.