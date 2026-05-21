Bajó de un automóvil y mató de dos balazos a un hombre en Corrientes

De dos balazos mataron a un hombre en la tardenoche de este jueves por calle San Martín cerca del barrio 13 de Diciembre de la localidad de Santa Lucía, lo cual causó gran conmoción por las características del hecho.



Ocurrió alrededor de las 19 en plena área urbana.



De acuerdo con los primeros datos obtenidos, el homicida habría bajado de un vehículo tras lo cual efectuó dos disparos que impactaron de lleno en la víctima de apellido Guzmán, según detalló el perdiodista Juan Cruz Velasquez que citó fuentes policiales.



La Fiscalía en turno de la ciudad de Goya ya está abocada en la investigación del impactante episodio que otra vez sacudió la calma de una tranquila comunidad.



Personal policial de la comisaría local se movilizó de inmediato con el médico de la institución que confirmó el deceso de esta persona. Por el momento no están de todo claros los motivos del mortal ataque y tampoco en qué lugar impactaron los balazos.