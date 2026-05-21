En un control de Corrientes localizaron vehículo con pedido de secuestro de Buenos Aires

En un control vial, localizaron un automóvil que registraba pedido de secuestro activo en la provincia de Buenos Aires, durante un operativo montado por la Gendarmería Nacional Argentina en la intersección de las rutas provinciales 100 y 112, jurisdicción de Bella Vista.



Efectivos de la Patrulla Fija “Santa Lucía” del Escuadrón 48 detectaron inconsistencias en la identificación del vehículo, un Honda Civic XLS, con dominio colocado “LFA 701”.

Si bien la consulta inicial en los sistemas de antecedentes no arrojó novedades sobre el conductor, durante la verificación física del rodado detectaron que las numeraciones de chasis y motor no coincidían con los datos registrados.



Posteriormente, se comprobó que esos números correspondían a otro vehículo de similares características, identificado con dominio “IND 198”, el cual poseía una solicitud de secuestro activa emitida en la provincia de Buenos Aires.