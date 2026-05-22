Seguridad en Corrientes: demoraron a tres hombres con antecedentes durante operativos policiales

La Policía de la provincia desplegó intensos operativos de seguridad en Corrientes durante la noche de ayer y la madrugada de este viernes. Las tareas preventivas fueron ejecutadas por los Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada (Grim) en diferentes sectores de la capital. Las intervenciones conjuntas permitieron la demora de tres personas con antecedentes.

El primero de los procedimientos tuvo lugar alrededor de las 23 entre las calles Escocia y Valdez Peña. Fue ahí que los policías demoraron a un joven de 21 años, conocido bajo el alias de “Chino”, quien protagonizó disturbios y una pelea callejera: le secuestraron un cuchillo de 20 centímetros.

Capturas y persecución

Posteriormente, cerca de la 1, se interceptó a un motociclista de 25 años sobre la calle España, entre Belgrano y Bolívar. El conductor circulaba a alta velocidad y fue alcanzado tras una persecución controlada. Al verificar sus datos, el sistema policial reveló que el sospechoso registraba antecedentes y un pedido activo de localización.

Finalmente, otra patrulla de la policía motorizada fue hasta la calle Armenia, entre las avenidas Chacabuco y Bonpland, por un alerta del sistema 911. En el procedimiento se arrestó a un hombre de 31 años por daños a vehículos estacionados.