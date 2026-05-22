Corrientes: secuestran celulares y perfumes ilegales valuados en más de $29 millones

Efectivos del Escuadrón 47 “Ituzaingó” de Gendarmería Nacional incautaron un cargamento ilegal de 64 teléfonos celulares y 36 perfumes importados tras abrir dos encomiendas que habían sido interceptadas previamente en controles apostados sobre la Ruta Nacional Nº 12.

El procedimiento se llevó a cabo, por orden de la Fiscalía Federal de Corrientes, luego de confirmarse que la mercadería carecía del aval aduanero correspondiente y violaba la Ley de Código Aduanero, cuyo valor total fue estimado en $29.128.000.

Ante la presunción de un delito federal, se solicitó la autorización judicial para inspeccionar el contenido de los paquetes, donde hallaron dispositivos tecnológicos de diversas marcas y los artículos de perfumería fina de origen extranjero.La Fiscalía dispuso el decomiso inmediato de la totalidad de los productos que quedaron depositados a disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) para el posterior inicio de las actuaciones administrativas por infracción a la Ley Nº 22.415.