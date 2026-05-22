Murieron cuatro personas tras choques en rutas nacionales de Corrientes

En total cuatro personas murieron en rutas nacionales de Corrientes, a causa de sendos siniestros viales registrados en Tatacuá y en Mantilla.

Alrededor de las 19.50 de este viernes, tres personas fallecieron de forma instantánea luego de un violento siniestro vial registrado sobre la Ruta Nacional Nº 118, a la altura del kilómetro 36, en jurisdicción de la localidad correntina de Tatacuá.

Por causas que la Policía de Corrientes intenta establecer, un automóvil Chevrolet Corsa colisionó de manera frontal contra un camión con acoplado y en consecuencia la conductora del vehículo menor y sus dos acompañantes perdieron la vida en el acto.

El siniestro vial tuvo como protagonistas a un camión de gran porte, el cual era guiado por un joven de 20 años de edad, y al automóvil particular en el que se desplazaban las tres víctimas fatales. El coche era conducido por una mujer de 62 años, quien viajaba acompañada por otras dos personas cuyas identidades aún no pudieron ser establecidas.



Por otra parte, a las 3 de este viernes, un automovilista de 63 años murió sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del Paraje Alcorta, en en jurisdicción de Mantilla.El siniestro vial se desencadenó cuando, por motivos que los peritos de la Policía de Corrientes intentan establecer, un automóvil Toyota Etios y un camión Scania con semirremolque colisionaron de manera sumamente violenta.

La víctima fatal fue identificada de forma oficial como Jorge Insaurralde, quien era un conocido vecino oriundo de la ciudad correntina de Santa Lucía. Por su parte, el camión Scania involucrado en el siniestro era conducido por Francisco Exequil Cuello, un hombre mayor de edad con domicilio radicado en la provincia de Buenos Aires

Desde la Policía revelaron que se elevó a 51 el núemero de fallecidos en Corrientes por siniestros viales en lo que va del año.

