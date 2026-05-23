Secuestraron carpinchos, un tatú y peces tras un operativo en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron ejemplares de carpinchos, un tatú, peces de las especies sábalo y boga, además de elementos vinculados a la pesca ilegal, durante controles realizados en el departamento de Mburucuyá.

El procedimiento tuvo lugar mientras efectivos desarrollaban operativos preventivos sobre rutas provinciales, donde interceptaron dos vehículos que transportaban animales faenados y peces sin la autorización correspondiente.

Tras constatar las irregularidades, se dio intervención al área de Recursos Naturales, que dispuso el secuestro tanto de las especies halladas como de los elementos utilizados en la actividad ilegal.

También incautaron redes y una canoa

Además de los animales y peces transportados, los uniformados secuestraron:

Ejemplares de carpinchos

Un tatú

Peces de las especies sábalo y boga

y Redes de pesca

Una canoa, presuntamente utilizada para la extracción ilegal

Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar con las medidas correspondientes.

Desde las fuerzas intervinientes remarcaron la importancia de estos controles para proteger la fauna silvestre y preservar los recursos naturales, frente a prácticas que afectan directamente al ecosistema provincial.

“La destrucción de la fauna y la depredación de los ríos generan consecuencias ambientales que impactan sobre toda la provincia”, señalaron en relación con este tipo de infracciones.