Corrientes: Garavano reconoció haber fotografiado a una menor y recuperó la libertad

La Justicia de Corrientes condenó a Luciano Garavano a tres años de prisión en suspenso luego de que reconociera su responsabilidad penal por un hecho ocurrido en octubre de 2025, cuando fue denunciado por tomar fotografías debajo de la pollera de una menor de edad dentro de un local comercial del centro, situación que quedó registrada por cámaras de seguridad.

La condena fue homologada por el Juez de Garantías, en el marco de un juicio abreviado realizado en la Oficina Judicial (OFIJU), modalidad a la que el imputado accedió tras admitir su participación en el delito.

Según se informó, Garavano fue condenado por una conducta encuadrada en el Artículo 128 del Código Penal, vinculado a representaciones sexuales de menores de edad.

Recuperó la libertad, pero deberá cumplir restricciones

Tras el acuerdo entre las partes y la condena en suspenso, Garavano recuperó su libertad, ya que cumplía arresto domiciliario. Sin embargo, deberá respetar una serie de reglas de conducta impuestas por la Justicia.

Entre las medidas establecidas figuran:

Prohibición de acercamiento a la víctima

Tratamiento psicológico obligatorio

Continuidad de tratamiento por adicciones

Otras pautas fijadas judicialmente durante el plazo de la condena

El caso se había iniciado tras una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer, luego de que imágenes de seguridad captaran el momento exacto en que el acusado habría tomado fotografías a la menor.

Quiénes participaron de la audiencia

Además del juez interviniente, participaron del proceso el fiscal de Investigaciones Concretas, Facundo Sotelo, el defensor del imputado, Juan Carlos Vischi, y la asesora de menores Fiorella Cusinato, en representación de la víctima.

La homologación del juicio abreviado implicó el consentimiento de todas las partes y el reconocimiento expreso de responsabilidad por parte del acusado.