Recuperaron un iPhone robado en Corrientes tras rastrearlo por geolocalización

La Policía de Corrientes recuperó un iPhone robado luego de realizar un operativo de geolocalización en la capital provincial. El procedimiento se concretó este sábado por la calle Cafayate al 2500.

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer, quien fue víctima de un robo ocurrido ayer. La causa quedó a cargo de la Comisaría Cuarta y de la Unidad Fiscal de Investigaciones N°6, encabezada por Gustavo Roubineau.

Geolocalización y rastrillaje

Según informaron fuentes oficiales, durante la investigación se accedió a la cuenta iCloud del teléfono para rastrear la ubicación del dispositivo. A partir de esa señal, los policías se trasladaron hasta un sector de descampados y cultivos de hortalizas.

Durante un rastrillaje en la zona, se encontró una camisa beige abandonada entre matorrales. Dentro de la prenda estaba oculto el celular denunciado como robado.

El procedimiento se realizó en presencia de testigos y posteriormente se labró el acta de secuestro correspondiente. Más tarde, por disposición de la fiscalía, el teléfono fue devuelto a la víctima.