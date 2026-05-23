Cuatro detenidos tras el secuestro de estupefacientes por $6.8 millones en Corrientes

Este sábado desarticularon un nuevo kiosco narco en Corrientes, esta vez en el barrio Colombia Granaderos, donde cuatro personas fueron detenidas con 136 gramos de cocaína y más de 1 kilogramo de marihuana, por un valor estimado en $6.8 millones.
Fue el resultado de tareas de inteligencia montadas desde la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes concretaron el allanamiento con el apoyo logístico de la División Policía de Alto Riesgo (P.A.R.). El búnker de drogas saltó a la luz tras el allanamiento a una casa ubicada por Pasaje 860 del populoso barrio conocido como "La Vizcacha".
El operativo concluyó con la detención de cuatro integrantes de una familia y el secuestro de cocaína y marihuana con un aforo total de $6.835.199 pesos..
El procedimiento se ejecutó bajo las directivas del Juzgado de Garantías de Corrientes y la Unidad Fiscal de Investigación Criminal N° 4 (Ufic N° 4), a cargo de la Dra. Sonia M. Meza.
La investigación judicial, permitió identificar el domicilio exacto donde se comercializaban las sustancias prohibidas de manera ilegal y al ingresar a la vivienda, el personal policial especializado neutralizó rápidamente a los sospechosos y procedió a la requisa detallada de cada ambiente.
Como resultado de la inspección, las fuerzas de seguridad incautaron un cargamento fraccionado listo para la venta minorista. Los reactivos químicos confirmaron un peso total de 136 gramos de cocaína (valuados en $2.844.712 pesos) y 1.039 gramos de marihuana (con un valor comercial de $3.618.837 pesos).
La droga estaba distribuida en 58 envoltorios y una sustancia compactada en el caso de la cocaína, mientras que el cannabis se dividía en 17 dosis individuales, dos bolsas Ziploc y un bloque vegetal compactado.
Finalmente, las autoridades judiciales intervinientes ordenaron el secuestro inmediato de todos los elementos hallados, incluidos dos teléfonos celulares, elementos de corte y $371.650 en efectivo de distintas denominaciones. Los imputados quedaron alojados en la dependencia policial incomunicados y a disposición de la justicia por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.