Cuatro detenidos tras el secuestro de estupefacientes por $6.8 millones en Corrientes

Este sábado desarticularon un nuevo kiosco narco en Corrientes, esta vez en el barrio Colombia Granaderos, donde cuatro personas fueron detenidas con 136 gramos de cocaína y más de 1 kilogramo de marihuana, por un valor estimado en $6.8 millones.

Fue el resultado de tareas de inteligencia montadas desde la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes concretaron el allanamiento con el apoyo logístico de la División Policía de Alto Riesgo (P.A.R.). El búnker de drogas saltó a la luz tras el allanamiento a una casa ubicada por Pasaje 860 del populoso barrio conocido como "La Vizcacha".

El operativo concluyó con la detención de cuatro integrantes de una familia y el secuestro de cocaína y marihuana con un aforo total de $6.835.199 pesos..El procedimiento se ejecutó bajo las directivas del Juzgado de Garantías de Corrientes y la Unidad Fiscal de Investigación Criminal N° 4 (Ufic N° 4), a cargo de la Dra. Sonia M. Meza.La investigación judicial, permitió identificar el domicilio exacto donde se comercializaban las sustancias prohibidas de manera ilegal y al ingresar a la vivienda, el personal policial especializado neutralizó rápidamente a los sospechosos y procedió a la requisa detallada de cada ambiente.

La droga, mientras que el cannabis se dividía en 17 dosis individuales, dos bolsas Ziploc y un bloque vegetal compactado.Finalmente, las autoridades judiciales intervinientes ordenaron el secuestro inmediato de todos los elementos hallados, incluidos dos teléfonos celulares, elementos de corte y $371.650 en efectivo de distintas denominaciones. Los imputados quedaron alojados en la dependencia policial incomunicados y a disposición de la justicia por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.