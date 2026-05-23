Choque en Corrientes: una camioneta y una moto colisionaron en la Ruta 12

Un choque entre una camioneta y una motocicleta en Corrientes provocó complicaciones en el tránsito este sábado sobre la Ruta Nacional 12. Ocurrió frente a la Escuela de Agricultura Eragia.

Tras el impacto, la Policía realizó un corte de tránsito para permitir el trabajo en la zona y ordenar la circulación vehicular.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de salud de las personas involucradas ni las causas que originaron el siniestro vial.

La presencia policial generó demoras en el tránsito mientras se desarrollaban las tareas correspondientes en el lugar del hecho.