San Cosme: dos detenidos con un arsenal, handy y pescados

Un arsenal de armas, equipos de comunicación avanzados y piezas de fauna protegida fueron secuestrados tras un allanamiento en la Tercera Sección de San Cosme. El operativo, ejecutado por la comisaría local y el Grupo de Tareas Operacionales (GTO) de San Luis del Palmar, desarticuló una base logística ilegal y dejó a dos personas mayores de edad detenidas.

El operativo, ordenado en el marco de una investigación judicial en curso, permitió desarticular una base con armamento y elementos logísticos no autorizados.Además, secuestraron un lote de armas blancas que incluía seis machetes y 16 cuchillos de diferentes tamaños.La requisa también reveló equipamiento tecnológico y de comunicación, compuesto por dos radios Handy marca Baofeng sin uso y un binocular de visión nocturna de alta potencia (40x60).

Asimismo, las autoridades hallaron piezas de fauna ictícola protegida, específicamente dos dorados y cuatro sábalos, cuya tenencia violaba las normativas vigentes.Ambas personas mayores de edad, junto con todo lo incautado, quedaron a disposición de la justicia en la dependencia local.