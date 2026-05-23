Corrientes: incautaron más de 120 kilos de carne sin documentación en una carnicería

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron más de 120 kilos de carne vacuna y embutidos que eran comercializados sin documentación ni control sanitario en una carnicería ubicada en Pago de los Deseos.

El procedimiento tuvo lugar en el local denominado “Los Cuñados”, tras una investigación vinculada a posibles irregularidades en la comercialización de productos cárnicos.

Según informaron fuentes policiales, el propietario del comercio, identificado como Ramón Antonio J., reconoció no contar con remitos, facturas ni constancias que acreditaran el origen de la mercadería. Además, habría manifestado que el animal fue faenado de manera particular en una vivienda de la zona.

Detectaron carne con tierra, pasto y perdigones

Durante la inspección, los uniformados encontraron cortes de carne con restos de tierra, pasto e incluso perdigones, situación que evidenciaría irregularidades tanto en la faena como en la manipulación y conservación de los alimentos.

Entre los productos secuestrados había:

Costilla

Lomo

Paleta

Cuadril

Carne molida

Chorizos

Otros cortes vacunos y embutidos

Toda la mercadería quedó a disposición de la Justicia para la realización de pericias veterinarias y las actuaciones correspondientes.