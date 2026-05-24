Paso de la Patria: secuestraron cocaína, marihuana y detuvieron a un joven

La Prefectura Naval Argentina informó este domingo que desarticuló un presunto punto de venta de drogas en la localidad correntina de Paso de la Patria, tras un allanamiento realizado en el marco de una investigación por tráfico y comercialización de estupefacientes.

Como resultado del allanamiento, los uniformados secuestraron más de 200 gramos de cocaína y más de 140 gramos de marihuana. además de una balanza de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias, dinero en efectivo en distintas monedas, cinco teléfonos celulares y una motocicleta.

Asimismo, fue detenido un hombre de 19 años, señalado en la investigación por presunta comercialización de estupefacientes, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Desde la fuerza indicaron que el valor estimado total de los elementos secuestrados supera los 10,5 millones de pesos.