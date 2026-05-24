Corrientes: desarticularon tres kioscos de droga en allanamientos simultáneos en Goya

La Policía Federal informó que desarticuló tres kioscos de drogas en la ciudad de Goya tras realizar allanamientos simultáneos el último viernes 22 de mayo.

Efectivos de la División Unidad Operativa Federal (Duof) Goya de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon tres centros de distribución de estupefacientes que operaban bajo la modalidad de "kioscos" narco en el barrio Esperanza. Los procedimientos simultáneos, coordinados por la Unidad Fiscal local, culminaron con la detención de dos hombres mayores de edad y el secuestro de dosis de cocaína y marihuana listas para la venta, dinero en efectivo y balanzas de precisión.

Procedimientos simultáneos en el barrio Esperanza

El megaoperativo contra narcomenudeo se ejecutó de manera sorpresiva durante la noche del pasado viernes 22 de mayo. El despliegue territorial fue el resultado de una intensa y minuciosa investigación previa encabezada por la Unidad Fiscal de Goya.

Con las pruebas recolectadas por las brigadas de calle, el Juzgado de Garantías de la jurisdicción, a cargo del doctor Francisco Arrué, libró las correspondientes órdenes de allanamiento para tres inmuebles.

Detenidos y material ilícito secuestrado

Al irrumpir de forma simultánea en las viviendas bajo investigación, el personal de Duof logró neutralizar las bocas de expendio y concretó resultados de importancia para la causa judicial:

Detenciones: se arrestó a dos hombres mayores de edad , sindicados como los presuntos responsables de regentear los puntos de venta.

Estupefacientes: se incautaron múltiples dosis de cocaína y marihuana , fraccionadas y acondicionadas en envoltorios individuales de nylon ("bochitas") listas para su comercialización.

Elementos de fraccionamiento: sevsecuestraron balanzas de precisión digital, dinero en efectivo y diversos utensilios la preparación de las sustancias.

Lineamientos de seguridad nacional

La Policía Federal Argentina remarcó que este tipo de intervenciones directas en las barriadas vulnerables forman parte de los ejes estratégicos institucionales impulsados por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Estas directivas apuntan a combatir el narcotráfico, el narcomenudeo y el delito complejo en todo el territorio nacional.