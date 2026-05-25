Corrientes: un motociclista está grave tras chocar con una camioneta sobre Ruta 119

La Policía de Corrientes informó este lunes que un motociclista está grave luego de un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N°119.

El siniestro se registró durante la tarde del sábado, alrededor de las 18:30, y tuvo como protagonista protagonizado a una camioneta Chevrolet Montana y una motocicleta Motomel Skua.

Según precisaron fuentes policiales, la camioneta era conducida por un hombre de 33 años, de apellido La Cava Vela, mientras que la motocicleta estaba al mando de un hombre de 42 años, identificado con el apellido Fernández.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor sufrió heridas graves y fue trasladado inicialmente al hospital local.

Debido a la complejidad de las lesiones, posteriormente fue derivado al hospital zonal de Mercedes, donde se confirmó la gravedad de su estado.

Tras el choque, personal policial realizó las pericias correspondientes en el lugar para determinar cómo ocurrió el siniestro, mientras la Unidad Fiscal interviniente avanza con la investigación.

La causa continúa en la dependencia policial de la jurisdicción, donde se llevan adelante las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del accidente.