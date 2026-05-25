Corrientes: recuperaron una motocicleta denunciada como robada

La Policía de Corrientes informó que este lunes recuperó una motocicleta que fue denunciada como robada en la ciudad capital.

Efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada IV (Grim IV) lograron recuperar una motocicleta marca Zanella ZB de 110 cc. que había sido sustraída momentos antes en la capital correntina.

El procedimiento se concretó durante la madrugada de este lunes 25 de mayo tras un intenso patrullaje que forzó al sospechoso a abandonar el vehículo a la rastra en la intersección de la Costanera Norte y la calle Ballerini..

El sospechoso abandonó el vehículo sobre la calzada y emprendió una veloz carrera a pie, logrando perderse de vista rápidamente entre los sectores oscuros y de abundante vegetación de la costa.

Secuestro preventivo e investigación

Los efectivos policiales constataron que se trataba de una motocicleta denunciada como robada. Durante la inspección ocular preliminar, los uniformados verificaron que el vehículo presentaba su tambor de ignición completamente violentado, maniobra utilizada por los delincuentes para destrabar el manubrio de las unidades estacionadas.

La motocicleta recuperada fue secuestrada preventivamente y trasladada en la caja de un móvil hacia las dependencias de la Comisaría XVII Urbana, quedando a disposición de la Justicia, para luego iniciarce los trámites de rigor para convocar al propietario legítimo.