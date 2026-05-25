Dictan prisión preventiva al padre acusado abusar y torturar a sus hijas en Corrientes

La Justicia de Corrientes dictó la prisión preventiva para el hombre acusado de abusar sexualmente de manera sistemática y golpear ferozmente a sus dos hijas menores de edad, de 14 y 11 años en la localidad de Carolina.

El imputado ya fue formalmente procesado y permanece alojado en una celda de la Comisaría Primera de Goya, mientras se sustancia la etapa de recolección de evidencia técnica y peritajes psicológicos.

Por su parte, las dos hermanas damnificadas continúan bajo estricta observación médica y contención psicológica, internadas en el Hospital Regional de Goya.

Con el objetivo de resguardar la salud mental de las menores y evitar procesos de revictimización, la fiscal interviniente, María Eugenia Ballará, solicitó de manera urgente que ambas presten declaración bajo el sistema de Cámara Gesell.

En paralelo, las autoridades citaron a testificar a un hermanastro de las víctimas que reside en otra vivienda, buscando reconstruir la dinámica familiar de los últimos años.

La trama del horror: el rol de la escuela y los golpes con cables

El caso penal se destapó el pasado martes 12 de mayo en el ámbito escolar, un entorno que volvió a funcionar como la principal red de contención institucional ante la vulneración de derechos de los menores. Según consta en el expediente judicial, la adolescente de 14 años ingresó al aula con severas marcas visibles de violencia física en su anatomía. Al detectar las lesiones, una docente la apartó del grupo escolar para entrevistarla en privado.

Quebrada por el llanto, la alumna confesó el calvario que vivía en su hogar: reveló que su progenitor abusaba sexualmente de ella y de su hermana de 11 años desde hacía tiempo, y detalló que el día anterior había sido sometida a una feroz paliza con cables de electricidad para coaccionarla a mantener el silencio.

La dirección del colegio activó inmediatamente el protocolo de urgencia, radicando la correspondiente denuncia penal ante la Policía de Corrientes, lo que derivó en la inmediata intervención de la fiscal de Goya. Tras los exámenes de rigor en el nosocomio local, el cuerpo médico forense constató signos inequívocos de agresiones y abusos sexuales con una data prolongada en el tiempo.

Avances de la fiscalía y la situación procesal de la madre

La fiscalía ya incorporó formalmente a la causa las declaraciones testimoniales de los educadores del establecimiento de Goya y del personal médico que asistió inicialmente a las niñas. En los próximos días, el juzgado citará a declarar a una compañera de curso de la víctima mayor, quien habría cumplido un rol determinante al contener y alentar a la joven a romper el silencio frente a sus profesores.

Asimismo, la Justicia penal requirió de forma perentoria un exhaustivo informe socioambiental para determinar las condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad extrema en las que convivía el núcleo familiar.

Hasta el momento, la madre de las menores no se encuentra imputada en la causa penal, aunque fuentes judiciales confirmaron que su situación procesal podría agravarse de forma inminente si del resultado de las declaraciones en Cámara Gesell o de los informes ambientales surge algún grado de complicidad u omisión dolosa en los abusos.

Durante su declaración preliminar, la mujer adujo no haber tomado conocimiento de los ataques físicos y sexuales contra sus hijas, asegurando incluso que no presenció el momento en que su pareja flageló a la adolescente con tendidos de cables.

En paralelo a la vía penal, el Juzgado de Familia de Goya tomó intervención directa en el caso para instrumentar medidas de protección excepcional y definir qué familiar o institución estatal asumirá la tutela y guarda de las dos hermanas una vez que reciban el alta médica definitiva del hospital.

*Con información de TN