Desesperada búsqueda de Dylan Fabián Beban, un joven de 25 años desaparecido en Corrientes

La Policía de Corrientes dictó un alerta e inició un intenso operativo de búsqueda y localización en la ciudad de Mercedes para dar con el paradero de Dylan Fabián Beban, un joven de 25 años de edad del cual no se tienen noticias desde el pasado jueves 21 de mayo, cuando se ausentó de su domicilio particular sin regresar hasta el momento.

Ante la falta de novedades y el paso de las horas, las autoridades policiales formalizaron el protocolo de búsqueda e instaron a la comunidad a aportar cualquier tipo de información fidedigna que permita reconstruir sus últimos movimientos.

Según la descripción oficial distribuida por los investigadores, Beban posee señas particulares de alta visibilidad que pueden facilitar su identificación en la vía pública o en rutas de la región.

Características físicas y vestimenta del joven buscado

La fuerza de seguridad provincial detalló los rasgos fisionómicos del joven mercedeño con el objetivo de acelerar su reconocimiento:

Tatuajes distintivos: Presenta dos inscripciones grabadas en la zona del cuello. En la parte delantera se lee la palabra “AYLA” , mientras que sobre el lateral izquierdo tiene tatuado el nombre “YANELA” .

Cicatriz: Posee una marca visible de antigua lesión en el sector izquierdo de su labio.

Indumentaria: Al momento de desaparecer de su hogar, vestía una parka de abrigo color verde y un pantalón militar camuflado en la misma tonalidad.

Canales oficiales de comunicación para aportar datos

Independientemente de los rastrillajes técnicos que ejecutan los efectivos de las distintas divisiones de la Unidad Regional, se solicita la colaboración de la población en general.

Aquellas personas que puedan suministrar datos certeros que ayuden a la localización de Dylan Fabián Beban pueden comunicarse de forma confidencial con la Comisaría Distrito Segunda de Mercedes al número telefónico 3773-423324.

Asimismo, los ciudadanos pueden reportar novedades ante la dependencia policial más cercana a sus domicilios, o bien mediante las líneas gratuitas del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.): el 911 para quienes emitan el llamado desde la Capital provincial, y el número 101 habilitado para las comunicaciones desde el interior correntino.