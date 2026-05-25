Corrientes: un muerto tras un féroz incendio en una vivienda

Una persona murió este lunes al quedar atrapada en el interior de una vivienda que fue devastada por incendio en la ciudad de Mercedes. Los Bomberos Voluntarios pudieron rescatar a otras personas mientras controlaban el fuego.

El incendio se desencadenó en mañana de este lunes, alrededor de las 6.30 en el barrio Itatí. Los servidores públicos del cuartel de Bomberos Voluntarios de Mercedes fueron alertados sobre un incendio declarado en una finca familiar ubicada sobre la calle Mantilla, entre Sauce y Bolívar.

Al arribar las primeras dotaciones al lugar, se encontraron con un escenario generalizado de fuego y densas columnas de humo que ya habían tomado la totalidad de la estructura.

Confirmación de la víctima y sobrevivientes rescatados

Tras lograr controlar el foco ígneo principal, el Jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Mercedes, Joaquín Obes, confirmó de manera oficial la muerte de una persona, quien no logró evacuar las dependencias a tiempo y quedó atrapada en medio del fuego.

Asimismo, se informó que las tareas de rescate permitieron poner a salvo a otros habitantes del inmueble.

Estas personas recibieron las primeras atenciones médicas en la vía pública y fueron trasladadas de urgencia en ambulancia hacia el hospital local.

Derrumbe edilicio y peritajes de rigor

Las altas temperaturas generadas por la combustión causaron severos daños estructurales en las paredes y techos de la finca, al punto de que una parte de la casa se derrumbó por completo, dificultando el ingreso seguro de los operarios.

La escena quedó totalmente resguardada y preservada por los efectivos policiales de la jurisdicción para el arribo del personal de pericias de la Justicia de Corrientes.

Con información de Tu Mercedes