Detuvieron a un joven con marihuana en la entrada de un boliche de Corrientes

La Policía de Corrientes detuvo a un hombre y secuestró marihuana durante un control nocturno en un boliche de Paso de los Libres. El operativo se concretó el domingo sobre el local ubicado por la avenida Arturo Frondizi.

El hecho comenzó cuando policías de la Comisaría Segunda realizaban tareas adicionales de identificación de las personas que ingresaban al boliche. Durante la requisa, se registró a un joven de 25 años, quien tenía una riñonera con marihuana, un picador y papeles para armar cigarrillos. Además, también se secuestró dinero en efectivo, tanto en dólares como en pesos.

Posteriormente, las autoridades judiciales ordenaron el traslado del sospechoso y de todos sus elementos hacia la comisaría. Fue ahí que la División Drogas Peligrosas de la Unidad Regional IV realizó un test químico y confirmó que la sustancia incautada era marihuana. El hombre quedó a disposición de la fiscalía.