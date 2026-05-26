Violento robo en Corrientes: investigación terminó con la recuperación de una bicicleta

La Policía de Corrientes informó que lunes lograron recuperar una bicicleta que fue denunciada como robada en la localidad de San Luis del Palmar.

Todo empezó con un grave episodio de inseguridad durante la noche del domingo 24 de mayo en el barrio Italia. Por ese sector circulaba un vecino a bordo de su rodado menor cuando fue interceptado por un malviviente a pie.

El asaltante extrajo un cinturón provisto de una pesada hebilla metálica y golpeó salvajemente al ciclista.

La violencia del ataque se concentró en la zona del cráneo, provocándole una profunda herida sangrante y traumatismos que hicieron que la víctima cayera descompensada sobre la calzada asfáltica, situación que el ladrón aprovechó para huir con la bicicleta de alta gama a gran velocidad.

El damnificado debió ser auxiliado por transeúntes y trasladado de urgencia hacia el hospital local para recibir las curaciones de rigor y los correspondientes estudios de control.

Pistas en un asentamiento de la Ruta Provincial Nº 5

Al tomar conocimiento del violento robo, la Policía activó una pieza investigativa criminal de urgencia. El personal inició el relevamiento de testimonios en el vecindario y el chequeo de informantes claves en las barriadas periféricas.

Las pesquisas dieron frutos durante la jornada del lunes 25 de mayo. Los uniformados lograron establecer una firme línea de sospecha que apuntaba a que un sujeto con un gran prontuario delictivo había sido divisado ingresando con un vehículo de idénticas características estructurales hacia un asentamiento precario ubicado a la vera de la Ruta Provincial Nº 5.

Hallazgo en el monte y peritajes de rigor

Con el sospechoso identificado, las patrullas policiales cercaron los accesos al asentamiento informal y desplegaron un rastrillaje a pie entre las malezas. Al verse acorralado y notar que el cerrojo de los uniformados se cerraba sobre sus vías de escape, el delincuente optó por deshacerse de la evidencia física.

La bicicleta de alta gama fue hallada finalmente abandonada en una densa zona de montes y pastizales altos de difícil acceso. Los efectivos procedieron al secuestro preventivo del rodado y lo trasladaron hacia la dependencia policial.

En la comisaría se realizaron los trámites de rigor para proceder a la posterior entrega del bien al damnificado, en tanto que se continúa en la búsqueda del agresor, quien ya se encuentra identificado.