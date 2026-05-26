Impactante choque entre un auto y un camión dejó dos heridos en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este martes que un grave siniestro vial se registró durante el domingo sobre la Ruta Nacional 119, en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá.

Según la información inicial, el hecho tuvo como protagonista a un Toyota Etios y un camión Scania, este último conducido por un ciudadano de nacionalidad paraguaya.

Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron y el rodado menor sufrió importantes daños materiales, principalmente en la parte trasera.

En el automóvil viajaban dos jóvenes oriundos de Curuzú Cuatiá, de 28 y 29 años, quienes resultaron heridos tras el fuerte impacto. Ambos fueron asistidos en el lugar y derivados de urgencia al hospital local para recibir atención médica.

Según los últimos reportes, permanecen internados en observación, aunque afortunadamente fuera de peligro.

Tras el accidente, trabajaron en la zona efectivos policiales y personal sanitario para asistir a los involucrados, realizar las actuaciones correspondientes y ordenar la circulación vehicular sobre la ruta.