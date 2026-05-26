Llevarán a Comodoro Py las condenas a dos narcos que al escapar mataron a una docente

Marcelo "Botica" Ferreyra, un farmacéutico de Misiones que en 2024 se subió a un auto cargado con 280 kilos de marihuana para atravesar la provincia de Corrientes, acumuló este martes otra condena. El Tribunal Federal correntino lo declaró narcotraficante y le dio siete años de prisión, luego de que la Justicia ordinaria lo considerara homicida en 2025 por escaparse de las autoridades en ese mismo vehículo y atropellar y matar a la docente de Santo Tomé Manuela Ponce, de 21 años.

El hecho ocurrió el 22 de mayo de 2024 alrededor de las 16, cuando al volante de un Renault Fluence bordó, Ferreyra -de 50 años- intentó escaparse de un control sobre la Ruta 94 y al pretender sobrepasar a una camioneta que circulaba por el puente del arroyo Itá Cuá, impactó la motocicleta Gilera Smash de Manuela Ponce. Su cuerpo fue hallado a 20 metros de distancia.

Junto a Ferreyra este martes también fue condenado, pero a cuatro años de prisión, el puntero que lo guiaba por la ruta cuando huyó de la Prefectura, Miguel Angel Da Rosa -de 55 años-, quien lo auxilió al abandonar la carga de marihuana y subió a su Chevrolet Onix después de atropellar a Manuela y dejarla abandonada. Ella regresaba a su casa en Paraje Atalaya, luego de su clase en el Instituto Jorge L. Borges de la ciudad de Santo Tomé.

En esta oportunidad el farmacéutico misionero fue declarado autor del delito de transporte de estupefacientes, mientras que Da Rosa fue considerado partícipe secundario del mismo crimen.

El dictamen fue leído por el juez Eduardo Ariel Belforte, quien especificó que el 9 de junio se presentarán los fundamentos de este fallo, luego de lo cual los fiscales podrán recurrir a Casación para solicitar que se agraven las penas.

¿Por qué el caso no está cerrado?

El caso no tiene sentencia firme ya que los fiscales que actuaron ante el Tribunal este martes, Carlos Schaefer, Tamara Pourcel y Gabriel Romero Olivello, anticiparon su decisión de recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal.

El objetivo es que en esos tribunales de la calle Comodoro Py en Buenos Aires, se revise la sentencia, dado que fueron aportados fundamentos para solicitar penas de 14 años de prisión.

"Cuando cargaron el estupefaciente, hasta ahí, sería tentativa; cuando arrancó, empezó la ejecución del transporte, y en el medio de esa ejecución mataron a una mujer de 21 años: la muerte es la consecuencia de la ejecución del transporte", dijo el fiscal Schaefer en su alegato.

Y profundizó: "Una familia que se quedó sin su hija, su hermana, y la sociedad que se quedó sin una educadora, nos quedamos sin Manuela Jacqueline Ponce; ese día fue ella, pero podíamos ser cualquiera de nosotros, o sea, la sociedad entera estuvo en riesgo".

Conmoción

Cuando se produjo el hecho, los delincuentes lograron escaparse. Da Rosa en el Chvrolet Onix trasladó a "Botica" Ferreyra hasta la ciudad de Gobernador Virasoro, donde en la Terminal de Ómnibus se tomó un micro hasta la provincia de Misiones,

Pero lo atraparon al lunes siguiente durante un allanamiento en su farmacia de la localidad de San Javier.

Da Rosa hasta hace poco pretendía distanciarse de todos los hechos que desencadenaron hasta causar la tragedia. Envío incluso una carta manuscrita al Tribunal para pedirle que lo liberen. No tuvo suerte.

Por su parte la familia de Manuela Ponce en 2024 había hecho un reclamo de justicia a través de una misiva pública en la que señalaron: "Lo que pretendemos es justicia y que recuerden a Manuela Jaqueline Ponce como una joven de 21 años, estudiante de nivel inicial (maestra jardinera) cursando su segundo año actualmente. Una joven a la que le arrebataron sus sueños, sus metas, su vida de una manera trágica que nadie, ni una familia, se merece pasar por ese hecho".

Por el siniestro fatal, el tribunal de Santo Tomé había condenado a cinco años de prisión a Ferreyra, tras considerar el hecho como homicidio culposo.