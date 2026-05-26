Tragedia en Corrientes: dos personas murieron tras un choque entre un camión y una moto

Dos personas murieron de forma instantánea este martes por la tarde como consecuencia de una violenta colisión entre un camión de gran porte y una motocicleta en la localidad correntina de Gobernador Virasoro.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro vial se registró minutos después de las 16:15, en momentos en que el conductor del transporte de carga realizó una maniobra de giro con el objetivo de ingresar al playón de una estación de servicio ubicada a la vera de la calzada.

Por causas que aún se intentan establecer, en ese momento se produjo el impacto entre el camión y la motocicleta en la que viajaban las víctimas.

Fallecimiento inmediato y operativo de emergencia en el lugar

Debido a la magnitud del impacto y la disparidad de portes entre ambos vehículos, los dos ocupantes que circulaban en la motocicleta sufrieron lesiones gravísimas y fallecieron en el lugar del hecho antes de que pudiera prestarse asistencia médica de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades judiciales y de la fuerza de seguridad provincial mantuvieron bajo reserva la identidad y el sexo de los fallecidos, precisó el portal Radio Sónica Virasoro.

En el sector del accidente trabajó de manera coordinada el personal de la Comisaría Cuarta de Virasoro, dotaciones de Bomberos Voluntarios, inspectores de la Dirección de Tránsito municipal y profesionales médicos a bordo de una ambulancia de traslado del Hospital Miguel Sussini.

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