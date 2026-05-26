Condenaron a 28 años de prisión a un hombre por violar a sus tres hijas en Corrientes

La Justicia de Corrientes condenó a 28 años de prisión efectiva a un hombre que abusó sexualmente de sus tres hijas biológicas menores de edad en la localidad de Bella Vista, provincia de Corrientes, según se resolvió mediante un juicio abreviado pleno homologado, tras una investigación iniciada el 6 de octubre de 2025.

Según el expediente, el imputado consumaba los delitos en el ámbito intrafamiliar mientras gozaba del beneficio de prisión domiciliaria por causas previas de narcotráfico. Tras la contundencia de las pruebas y su posterior confesión, la jueza de Garantías, Mirtha Elena Aguirri, unificó las causas, dictó la sentencia y ordenó su traslado inmediato a un calabozo común.

La investigación penal preparatoria comenzó formalmente el 6 de octubre de 2025. El caso judicial se originó a partir de una denuncia radicada por una tía de las víctimas, quien descubrió los abusos sistemáticos a los que eran sometidas las menores de edad.

Al momento de cometer los delitos, el agresor cumplía una pena bajo la modalidad de detención domiciliaria debido a condenas previas por narcotráfico y microtráfico de estupefacientes.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Ramón Alfredo Muth, demostró que el acusado aprovechó de forma sistemática la convivencia y la vulnerabilidad de las víctimas.

Los hechos



Los informes periciales y testimonios recopilados por la fiscalía acreditaron los ataques contra las tres menores en distintas etapas de sus vidas. Se pudo establecer que la primera víctima de los abusos comenzaron cuando la menor tenía 9 años de edad y se extendieron hasta los 13.

La segunda víctima sufrió los ataques desde que tenía 11 años de edad y durante el lapso de un año.

En tanto que la tercera víctima comenzó a ser agredida brutalmente cuando tenía 11 años de edad. Ante el cúmulo probatorio presentado por el Ministerio Público, el acusado confesó los delitos lo que permitió un acuerdo de juicio abreviado homologado por la jueza Aguirri, quien unificó los expedientes por narcotráfico y abuso sexual en la pena única de 28 años de cárcel.

El condenado perdió de manera inmediata el beneficio del arresto domiciliario.

Actualmente se encuentra alojado en la Comisaría Primera de Bella Vista, a la espera de que la jueza de Ejecución de Condena determine el penal provincial definitivo donde cumplirá su sentencia.