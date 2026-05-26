Secuestraron un camión con 33 caballos en Corrientes por traslado irregular

En un control de rutina montado por efectivos la Unidad Especial "Coronel Desiderio Sosa" de Santo Tomé, secuestraron preventivamente 33 equinos, un camión jaula y documentación adulterada, luego de detectar severas inconsistencias en la guía de tránsito de los animales que viajaban desde Ituzaingó hacia la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se completó tras la intervención del Fiscal Rural de Santo Tomé, Dr. Martín Leiva, quien ordenó el traslado del cargamento al predio de la Sociedad Rural local para una inspección minuciosa.

Los peritos veterinarios confirmaron las anomalías en las marcas de los animales, lo que motivó la incautación total de la carga y la imputación del chofer, según se informó.

Detallaron que el vehículo interceptado pertenece a la empresa "Transporte El Abuelo" y había iniciado su recorrido en el Paraje San Borjita, ubicado en el departamento de Ituzaingó.

Según la documentación presentada por el conductor, el destino final de la carga era la localidad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, donde los equinos tendrían por destino, la faena legal.

Los efectivos policiales detectaron las primeras irregularidades al fiscalizar la Guía de Tránsito, debido a que el documento carecía por completo de la firma del emisor autorizado, precisaron.

Además, al momento de verificar físicamente el ganado, la Policía constató que las marcas reales de los caballos no coincidían con las que se encontraban asentadas en los papeles de viaje.

Ante los indicios de delito, el fiscal Leiva dispuso la intervención inmediata del veterinario policial, comisario inspector Manuel Galván que realizó la verificación científica realizada en el predio ruralista. El trabajo arrojó resultados determinantes para la causa, ya que se confirmó que varios equinos presentaban marcas previas no declaradas ni acreditadas, y se detectó un animal con un carimbo numérico no especificado en las guías correspondientes.

Por orden directa de la fiscalía interviniente, las autoridades procedieron al secuestro preventivo de las guías de tránsito, el camión con su acoplado y la totalidad de los 33 equinos.

El conductor del transporte de carga quedó supeditado al avance de la causa judicial, la cual fue caratulada de forma preventiva bajo la carátula de Supuesta Averiguación de Delito.