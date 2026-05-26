Corrientes: expulsaron del país a dos marroquíes detectados sin documentación legal

La Dirección Nacional de Migraciones, en un operativo conjunto con la Justicia Federal y fuerzas de seguridad, concretó la expulsión del territorio argentino de dos hombres de nacionalidad marroquí que se encontraban de forma ilegal en el país, tras activarse una alerta migratoria originada en la provincia de Corrientes.

Los individuos de 27 y 28 años habían ingresado de manera irregular a la República Argentina y arrastraban antecedentes por delitos menores cometidos inicialmente en la ciudad correntina de Santo Tomé.

Tras constatarse las anomalías documentales, la Dirección Nacional de Migraciones dictaminó la expulsión inmediata de ambos extranjeros y les prohibió formalmente el reingreso al país por un lapso de 5 años.

El caso comenzó a desarrollarse en la provincia de Corrientes, específicamente en la localidad fronteriza de Santo Tomé. En esa jurisdicción, la Policía de Corrientes interceptó por primera vez a los sospechosos en la terminal de ómnibus local tras perpetrar un robo en un supermercado de la zona. Al intervenir la Comisaría Primera, las autoridades constataron que los hombres carecían de los registros de ingreso formal a la Argentina y portaban únicamente una residencia precaria de la República Federativa de Brasil.

Aunque inicialmente se dio aviso a las autoridades correspondientes en el Puente Internacional Santo Tomé - San Borja, los implicados continuaron su desplazamiento por el litoral argentino.

Posteriormente el pasado miércoles 20 de mayo personal del Comando Radioeléctrico debió intervenir en la terminal de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, donde el encargado del complejo denunció que dos extranjeros provocaban disturbios e intentaron agredir físicamente al personal municipal.

Ante la negativa de retirarse, ambos fueron demorados e identificados mediante sus pasaportes como dos jóvenes de nacionalidad marroquí, de 27 y 28 años de edad. Luego las autoridades policiales cruzaron datos con la Subdelegada de la Dirección Nacional de Migraciones en Entre Ríos, la Dra. Mariana Coral Fabre. Desde el organismo se confirmó una novedad de gravedad: ninguno de los dos masculinos registraba un ingreso legal a la República Argentina.

Además, ya pesaba sobre ellos una alerta previa de "actitud migratoria" en el paso fronterizo de Santo Tomé (Corrientes), hace varios días. Entre sus pertenencias, se halló documentación que acreditaba una residencia precaria en Brasil.

Gendarmería Nacional dio intervención a Interpol para solicitar antecedentes internacionales vía Embajada de Marruecos. Por disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, se ordenó su reconducción fuera del territorio nacional y la prohibición formal de reingreso a la Argentina por el término de 5 años.

Para hacer efectiva la medida de expulsión, una comisión del Escuadrón 6 de Gendarmería Nacional, a cargo de un Alférez de la fuerza y con el apoyo de dos unidades móviles, procedió al traslado custodiado de ambos extranjeros desde la Comisaría Primera de la ciudad entrerriana con destino al Centro de Frontera de Paso de los Libres Corrientes - Uruguayana, donde se efectivizará su salida definitiva del país.

