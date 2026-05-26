Incautaron una carga de cigarrillos ilegales valuado en $4 millones en Corrientes

En las "Cuatro Bocas" de Saladas, la Gendarmería Nacional secuestró un cargamento ilegal de cigarrillos de contrabando con un valor total que asciende a los $4 millones durante un control de rutina realizado en la intersección de las rutas nacionales 118 y 12,

Fue un trabajo desplegado por los eefectivos de la Patrulla Fija "Santa Lucía", dependiente del Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional Argentina.

El procedimiento vial culminó con la intercepción de un automóvil Fiat Uno conducido por una mujer y al realizar la inspección física sobre la estructura interna del coche, los uniformados descubrieron un compartimiento clandestino tipo doble fondo diseñado para el transporte de mercadería extranjera sin aval aduanero.

El personal de la fuerza federal había demorado la marcha del vehículo para una verificación habitual de los documentos de circulación obligatorios. Durante el control visual directo, los gendarmes detectaron anomalías estructurales en el habitáculo del automóvil, lo que motivó una requisa exhaustiva en presencia de testigos.

Al desarmar las secciones sospechosas del Fiat Uno, confirmaron la existencia del espacio oculto en el que hallaron acondicionados 150 cartones de cigarrillos de la marca Rodeo, una mercadería de origen extranjero ingresada de forma ilegal al país.

La mercadería y el vehículo utilizado para el transporte ilícito quedaron bajo secuestro preventivo a disposición de la Fiscalía Federal de Corrientes uy disposición de la Justicia Federal, la conductora del vehículo quedó en libertad, pero supeditada al avance de la causa penal, la cual fue caratulada de manera preventiva por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero de la Nación.