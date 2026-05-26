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Goya

Corrientes: una motociclista perdió el control y chocó contra una camioneta estacionada

La mujer fue asistida por los Bomberos y trasladada al Hospital Camilo Muniagurria.

Por El Litoral

Martes, 26 de mayo de 2026 a las 08:00

 Una motociclista resultó herida este lunes por la noche tras protagonizar un siniestro vial en la ciudad correntina de Goya. El hecho ocurrió sobre avenida Neustadt, en cercanías de calle Chile, donde la conductora impactó contra una camioneta estacionada.

De acuerdo con la información brindada, la mujer circulaba en una motocicleta Keller y, por causas que se investigan, chocó de lleno contra una Volkswagen Amarok.

Como consecuencia del impacto, la motociclista sufrió lesiones y debió ser asistida en el lugar. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia al Hospital Camilo Muniagurria para recibir atención médica.

Fuentes vinculadas al procedimiento señalaron que el dueño de la camioneta se encontraba cenando en un restaurante, ubicado a pocos metros del lugar del choque.

En el hecho intervino la Comisaría Quinta de Goya, que avanzó con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Con información de Hechos Goya.

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