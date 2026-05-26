Detuvieron a un hombre por un robo a mano armada en Corrientes

Un hombre fue detenido durante la madrugada por cometer un robo a mano armada en la ciudad de Corrientes. El procedimiento se realizó en inmediaciones del barrio Juan XXIII, tras un operativo desplegado por el Destacamento San Marcos.

El hecho ocurrió cerca de las 4, cuando policías que realizaban recorridas preventivas por la zona fueron alertados por la víctima del robo. El hombre pidió auxilio tras denunciar que había sido asaltado por un delincuente armado, quien se llevó su riñonera.

Rastrillaje e intento de escape

Luego de recibir la alerta, los policías iniciaron un rastrillaje en las inmediaciones y, a unos 200 metros del lugar, localizaron al presunto autor del hecho en la zona de calles Iberá y Gutemberg.

Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso intentó escapar al advertir la presencia de la Policía. Sin embargo, tras una breve persecución, fue reducido y detenido.

Durante el procedimiento, los policías recuperaron la riñonera y secuestraron una réplica de arma de fuego, que habría sido utilizada para concretar el robo. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.