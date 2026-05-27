Corrientes: más 120 animales secuestrados en un control sobre Ruta Nacional N°12

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a dos camiones en un punto de control apostado sobre Ruta Nacional N° 12 en cercanía de la Guayquiraró. Más de un centenar de bovinos eran transportados sin la documentación correspondiente.

En el marco de acciones de prevención del delito complejo y control de tránsito pesado se realizó un despliegue coordinado por los efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Vial con asiento en Goya.

Los uniformados se apostaron a la altura del kilómetro 648 de la Ruta Nacional Nº 12, precisamente en el Puesto de Control Policial de Guayquiraró. En ese punto estratégico, que une el flujo comercial con la provincia de Entre Ríos, los agentes detuvieron la marcha de dos camiones con acoplado tipo jaula dedicados al flete ganadero.

Carga millonaria bajo sospecha: 123 bovinos bajo la lupa

Al proceder a la identificación de los choferes y las unidades de carga, la dotación policial constató el transporte de un importante lote de animales en pie.

La requisa física arrojó el siguiente detalle de vehículos e inventario animal:

El primer camión: un transporte marca Volvo que llevaba en su estructura un total de 62 animales bovinos .

El segundo camión: un rodado de marca Scania que circulaba trasladando otras 61 cabezas de ganado.

El conflicto saltó a la luz al momento de la exigencia formal de los visados fiscales.

Al realizar la inspección minuciosa del Documento de Tránsito Electrónico (DTE) y las guías de traslado locales, el personal interviniente detectó maniobras e irregularidades presuntas en las firmas, los diseños de marcas o las cantidades declaradas, lo que configuró de inmediato una sospecha de abigeato o transporte ilegal de bienes biológicos.

Cooperación con la Policía Rural de Esquina y actuaciones de rigor

Ante la complejidad técnica del visado ganadero y la necesidad de verificar los diseños de marcas y señales grabadas a fuego en el cuero de los 123 animales, la Dirección de Seguridad Vial solicitó la inmediata colaboración de sus pares de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica (Priar) de Esquina, especialistas en la materia agropecuaria.

Las autoridades rurales procedieron al resguardo preventivo de los camiones Volvo y Scania con su respectiva carga dentro de las instalaciones de control.

El hecho fue notificado a las autoridades judiciales y fiscales competentes, en tanto que en la comisaría correspontdiente se realizaron las diligencias de rigor para determinar si se está ante un caso de comercialización en negro, falsificación de documentos públicos o robo de ganado mayor.