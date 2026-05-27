Caza furtiva en Corrientes: dos detenidos tras una persecución a orillas del río Uruguay

La Policía de Corrientes detuvo a dos hombres luego de una persecución en un operativo contra la caza furtiva en la zona de Monte Caseros. El despliegue ocurrió cuando se encontró un campamento clandestino a orillas del río Uruguay.

En primera instancia, los policías detectaron movimientos sospechosos en el área ribereña del Puerto Ceibo. Desde ahí, varios hombres escaparon entre los pastizales y desencadenaron la persecución que terminó con dos de los sospechosos detenidos.

Secuestro de armas y embarcación

Durante el operativo se secuestraron dos rifles, municiones y una canoa con motor. Según informaron fuentes policiales, el campamento estaba oculto en un sector de difícil acceso, a la orilla del río Uruguay.

La Policía Rural indicó que la intervención permitió desarticular una actividad presuntamente vinculada a la caza furtiva y al abigeato en la región.