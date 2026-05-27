Corrientes: un hombre ingresó a una casa, fue detenido por los vecinos y murió en el hospital

Un supuesto intento de robo domiciliario el martes por la noche derivó en la muerte de un hombre de 34 años en la localidad correntina de Bella Vista

La Justicia inició la investigación el fallecimiento de un hombre que perdió la vida en el hospital local, pocas horas después de haber sido reducido y maniatado por un grupo de vecinos que acudió al pedido de auxilio de una familia.

El hecho se desencadenó cuando el sujeto escaló un muro e ingresó de forma ilegítima a una propiedad privada, ubicado por calle Buenos Aires. Una vez en el interior, el sospechoso forcejeó con uno de los integrantes del grupo familiar, a quien intentó agredir físicamente utilizando un "objeto contundente", según precisó el fiscal Alfredo Muth.

Gritos de auxilio, reducción violenta y entrega a la Policía

Los gritos desesperados y los pedidos de ayuda de las víctimas alertaron de forma inmediata a los habitantes de las propiedades linderas. Ante el escenario de flagrancia, varios vecinos decidieron intervenir de forma directa, ingresando al patio de la vivienda donde lograron neutralizar y desarmar al presunto delincuente.

De acuerdo con lo consignado por medios de comunicación locales, el hombre habría sido maniatado y severamente golpeado antes de ser formalmente entregado a las autoridades de seguridad.

Tras el arribo de las patrullas de la Comisaría Primera de Bella Vista, los efectivos policiales procedieron a constatar el estado del sospechoso.

"Se dispuso de forma inmediata el examen médico de la persona aprehendida, y a partir de ahí se lo trasladó de urgencia al Hospital El Salvador, siendo atendido por el médico de guardia. Minutos más tarde se produce el deceso", detalló el fiscal Muth a radio Bella Vista respecto a la secuencia cronológica que terminó con la muerte del implicado.

Identificación de los involucrados y peritajes forenses

En cuanto a los involucrados en el hecho, el fiscal sostuvo que "todos están debidamente identificados, e incluso ya tomamos las primeras entrevistas".

Asimismo, los peritos de la Policía de Corrientes constataron el punto exacto por donde ingresó el fallecido y determinaron la presunta participación de un segundo sospechoso que habría oficiado de campana y que logró darse a la fuga sin ser identificado.

Entre tanto, las autoridades judiciales ordenaron el traslado del cadáver hacia la morgue judicial de la ciudad de Corrientes, donde se llevará a cabo una autopsia forense para determinar las causas de muerte del sujeto.