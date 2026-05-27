Se robaron hasta la imagen de un santo de una casa de campo en Corrientes

Tras un allanamiento realizado este miércoles, recuperaron en San Luis del Palmar numerosos electrodomésticos y objetos de valor robados de la zona rural, entre los que llamó la atención la imagen de unos 50 centímetros de un San Miguel Arcángel.

El exitoso procedimiento fue ejecutado por efectivos de la Comisaría de distrito de San Luis del Palmar, en conjunto con su brigada de investigación, el personal de la División GTO, todo en colaboración de la Unidad Fiscal en turno.Durante el

Todos los objetos fueron plenamente reconocidos por la damnificada y, por disposición de la fiscalía, restituidos de forma inmediata a su propietaria mientras continúan las diligencias legales del caso. Pese a todo llama la atención que la Fiscalía no haya ordenado la demora de ningun sospechoso.