Un automóvil chocó contra un búfalo en una ruta de Corrientes

En la madrugada de este miércoles, un automóvil Renault Fluence impactó contra un búfalo en el kilómetro 1155 de la Ruta Nacional N°12, luego de encontrarse imprevistamente con varios animales sueltos sobre la calzada asfáltica, jurisdicción de Berón de Astrada.



Ante la situación de peligro, en el lugar intervinieron de forma inmediata los integrantes de Bomberos Voluntarios junto a los efectivos de la Policía de esa localidad.

Bomberos Voluntarios Beron de Astrada

Las fuerzas trabajaron de forma conjunta en la asistencia de los involucrados y en el despliegue de tareas preventivas para ordenar el tránsito en la zona