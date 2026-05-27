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Paso de la Patria

Corrientes: detuvieron a un hombre con pedido de captura por una causa de drogas

El procedimiento fue realizado en conjunto entre la Policía de la provincia y la Prefectura Naval Argentina.

Por El Litoral

Miércoles, 27 de mayo de 2026 a las 09:13

Un hombre mayor de edad fue detenido en Paso de la Patria durante un operativo realizado entre la Policía de Corrientes y la Prefectura Naval Argentina. El sospechoso tenía un pedido de detención vinculado a una causa por tenencia de drogas.

El procedimiento se concretó ayer al mediodía y contó con la participación de policías de la División de Investigación Criminal de la Comisaría Primera local. Según informaron fuentes oficiales, tras la detención, el acusado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Posteriormente, fue trasladado a la sede de la Prefectura Naval Argentina, donde continúan los procedimientos en el marco de la investigación relacionada con drogas.

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