Corrientes: detuvieron a un hombre con pedido de captura por una causa de drogas

Un hombre mayor de edad fue detenido en Paso de la Patria durante un operativo realizado entre la Policía de Corrientes y la Prefectura Naval Argentina. El sospechoso tenía un pedido de detención vinculado a una causa por tenencia de drogas.

El procedimiento se concretó ayer al mediodía y contó con la participación de policías de la División de Investigación Criminal de la Comisaría Primera local. Según informaron fuentes oficiales, tras la detención, el acusado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Posteriormente, fue trasladado a la sede de la Prefectura Naval Argentina, donde continúan los procedimientos en el marco de la investigación relacionada con drogas.