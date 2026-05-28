Corrientes: con el uso de cámaras recuperaron una bicicleta de alta gama robada

La Policía de Corrientes informó que recuperó una bicicleta denunciada como robada en la localidad de Paso de los Libres, la cual había vendida a un tercero.

El hecho se consumó en el casco urbano de Paso de los Libres. Según las autoridades, personas hasta ese momento desconocidas ingresaron a un galpón utilizado como depósito comercial, ubicado sobre calle Coronel Reguera al 1.300.

Del interior del predio, los delincuentes sustrajeron una bicicleta de alta gama —marca Fire Bird tipo Mountain Bike (MTB), rodado 29— de importante valor económico en el mercado.

Una vez radicada la denuncia formal por parte del damnificado, el personal de investigaciones de la Comisaría Primera inició las tareas de campo en colaboración directa con la Fiscalía de turno.

Cámaras de seguridad e identificación

El esclarecimiento del caso demandó un inmediato relevamiento de pruebas tecnológicas. Los peritos procedieron a realizar un análisis técnico de los registros de las cámaras de seguridad públicas y privadas del cuadrante vecinal.

El cruzamiento de filmaciones e información de calle arrojó resultados positivos en pocas horas:

El sospechoso: los investigadores lograron individualizar e identificar con nombre y apellido al presunto autor material del hurto, siendo un joven de 19 años oriundo de la localidad.

La ruta del descarte: agentes de civil obtuvieron datos precisos que indicaban que el rodado había sido comercializado a un tercer sujeto del circuito informal.

El desarme: los indicios apuntaban a que el comprador, al verse acorralado por la inminente presencia policial, procedió a desarmar la bicicleta y a descartar sus partes estructurales en una zona deshabitada.

Operativo de rastrillaje y secuestro en cercanías de las vías ferroviarias

Con las pistas certeras, las patrullas se dirigieron hacia un terreno baldío ubicado en las inmediaciones de las vías del tren, en las cercanías de calle Uruguay. En ese sector periférico y tras un rastrillaje terrestre se encontró el cuadro rodado menor.

Por otro lado, las autoridades confirmaron que dos hombres fueron identificados e imputados en la causa, quedando a disposición de la Unidad Fiscal interviniente. En tanto, que en mencionada dependencia se realizaron los trámites del caso, mientras se buscan las piezas faltantes.