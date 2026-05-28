Corrientes: decenas de detenidos y vehículos secuestrados en un operativo de contralor

La Policía de Corrientes informó que este jueves detuvo a varias personas y secuestró vehículos durante un operativo de contralor en la ciudad Capital.

La zona sur de la ciudad fue escenario de un cerrojo de seguridad pública. Bajo las directivas estratégicas del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía de la Provincia, las fuerzas provinciales ejecutaron operativo de control vehícular e identificación de personas.

El despliegue se concentró de manera simultánea en puntos críticos y corredores escolares de la jurisdicción de la Comisaría Seccional 19° durante la madrugada de este jueves.

El objetivo fue saturar las calles en el horario de menor circulación para desalentar el accionar de motochorros y delincuentes comunes.

Despliegue de grupos especiales, Infantería y el Comando de Patrullas

Para garantizar el éxito y la cobertura total del perímetro seleccionado, la Jefatura dispuso la movilización conjunta de divisiones tácticas y de control de disturbios, logrando un esquema operativo transversal.

De las recorridas vecinales y los retenes fijos participaron activamente el Comando de Patrullas, personal motorizado y la División Infantería que estaban apostados en los ingresos barriales para las requisas de mayor complejidad.

Veinte demorados, un prófugo de la justicia y rodados incautados

Como resultado del despliegue, las cuadrillas policiales lograron interceptar y poner bajo custodia transitoria a un total de 20 personas de sexo masculino, quienes al momento de ser sometidas a las preguntas de rigor no contaban con ningún tipo de documentación que acreditara su identidad de forma legal.

Tras ser sometidos al correspondiente cruzamiento de datos informáticos, los operadores confirmaron que uno de los sospechosos poseía un pedido de captura.

En paralelo, se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta y una bicicleta. La retención de ambos rodados respondió de manera estricta a que sus ocupantes no poseían las cédulas de identificación, boletas de compraventa ni ninguna documentación complementaria que certificara de forma fehaciente la propiedad o la procedencia lícita de los vehículos.

Las dos decenas de demorados y los rodados incautados fueron trasladados a la citada dependencia, quedando a disposición de la Fiscalía de turno, continuándose con las diligencias de rigor.