Denunció el robo de 150 vacunos pero terminó detenida por abigeato en Corrientes

En un pecualiar hecho, una productora rural de Santo Tomé, su hijo y un transportista fueron detenidos en las últimas horas imputados por presunto abigeato agravado.
La situación de fondo había iniciado de un modo llamativo ya que la mujer había salido a denunciar de manera pública por redes sociales, la sustracción de 150 animales vacunos del interior de su campo y acusaba inacción policial y de fiscales Sin embargo, la Justicia advirtió que la hacienda denunciada como robada, en realidad, habría sido vendida de forma irregular o pertenecían a un vecino y tenían las marcas adulteradas.
El vuelco de la causa ocurrió tras interceptar cinco camiones que salían de su estancia con animales sin documentación legal y constatar, mediante pericias veterinarias y registros de Senasa y Rentas, que la falsa denuncia mediática por inacción judicial y corrupción policial buscaba desviar la atención de maniobras fraudulentas internas, según advirtió un informe oficial.
El procedimiento y la investigación que desbarataron la maniobra estuvieron a cargo de la Policía Rural y Ecológica de Santo Tomé, bajo la supervisión directa del fiscal rural, el doctor Martín Leiva.
Los efectivos policiales realizaron exhaustivos rastrillajes terrestres, pericias veterinarias en la hacienda secuestrada y búsquedas aéreas mediante la utilización de drones institucionales, logrando el traslado de los tres implicados, quienes quedaron alojados preventivamente en la Comisaría Tercera de la localidad correntina.