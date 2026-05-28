Denunció el robo de 150 vacunos pero terminó detenida por abigeato en Corrientes

En un pecualiar hecho, una productora rural de Santo Tomé, su hijo y un transportista fueron detenidos en las últimas horas imputados por presunto abigeato agravado.

La situación de fondo había iniciado de un modo llamativo ya que la mujer había salido a denunciar de manera pública por redes sociales, la sustracción de 150 animales vacunos del interior de su campo y acusaba inacción policial y de fiscales Sin embargo, la Justicia advirtió que la hacienda denunciada como robada, en realidad, habría sido vendida de forma irregular o pertenecían a un vecino y tenían las marcas adulteradas.

El vuelco de la causa ocurrió tras interceptar cinco camiones que salían de su estancia con animales sin documentación legal y constatar, mediante pericias veterinarias y registros de Senasa y Rentas, que la falsa denuncia mediática por inacción judicial y corrupción policial buscaba desviar la atención de maniobras fraudulentas internas, según advirtió un informe oficial.

El procedimiento y la investigación que desbarataron la maniobra estuvieron a cargo de la Policía Rural y Ecológica de Santo Tomé, bajo la supervisión directa del fiscal rural, el doctor Martín Leiva., logrando el traslado de los tres implicados, quienes quedaron alojados preventivamente en la Comisaría Tercera de la localidad correntina.